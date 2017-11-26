Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Сотрудники Донецкого университета имени Стуса выступают за отмену закона о декоммунизации в Украине. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Роман Доник, известный волонтер.
В Конституционном суде судьи уже рассматривают представление нескольких десятков нардепов от Оппозиционного блока о признании неконституционным закона о декоммунизации. Что касается Донецкого университета, его сотрудники заявили, что закон о декоммунизации является слишком широким по охвату и нечетким, и он не может соответствовать принципам правовой определенности. «Донецкий университет, уехавший из-под оккупации в Винницу, против декоммунизации. Негативную оценку дают, помогают оппоблоковцам суд выиграть. За отмену закона против выродков, устроивших Голодомор. Против выродков, с чьей идеологией сейчас утюжат землю Донбасса российские танки. Такие вот затейники», - написал Доник.
Напомним, что в феврале этого года КМИС проводил опрос в Украине, и социологи выяснили, что лишь 42 процента украинцев поддерживают закон о декоммунизации, а 43 процента граждан высказались против процесса декоммунизации в стране.