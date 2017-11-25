В Запорожье похитили и уничтожили бюст Иосифу Сталину

В сообщении издания отмечается, что остатки бюста были принесены к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где в 16 часов проходил митинг-реквием, а после было возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине. Удалось выяснить, что бюст Сталину хранился в помещении бывшего обкома КПУ, а это приватная собственность, после того, как была запрещена политсила. В свою очередь в отделе по связям с общественностью Национальной полиции Украины сообщили, что пока что никаких обращений о повреждении бюста Сталину как частного имущества к ним не было.
В это же время издание сообщает, что фотографии с уничтоженным бюстом Сталину в социальных сетях выложили ряд активистов «Национального корпуса». Но при этом в организации всячески отрицают какое-либо причастие к уничтожению скульптуры.