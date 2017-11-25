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В Запорожье похитили и уничтожили бюст Иосифу Сталину

В Запорожье похитили и уничтожили бюст Иосифу СталинуСегодня, 25 ноября в городе Запорожье был похищен, а после разбит бюст Иосифу Сталину, о чем информирует replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». Как известно, бюст был установлен в 2010 году у здания запорожского обкома Коммунистической партии Украины.

В сообщении издания отмечается, что остатки бюста были принесены к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где в 16 часов проходил митинг-реквием, а после было возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине. Удалось выяснить, что бюст Сталину хранился в помещении бывшего обкома КПУ, а это приватная собственность, после того, как была запрещена политсила. В свою очередь в отделе по связям с общественностью Национальной полиции Украины сообщили, что пока что никаких обращений о повреждении бюста Сталину как частного имущества к ним не было.

В это же время издание сообщает, что фотографии с уничтоженным бюстом Сталину в социальных сетях выложили ряд активистов «Национального корпуса». Но при этом в организации всячески отрицают какое-либо причастие к уничтожению скульптуры.


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