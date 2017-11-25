Тука: Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше



Донбас вже не буде таким, як колись, проте за жодних умов не варто відділяти його від України, хоча саме така інфекція вже встигла в’їстися у свідомість нинішнього українського суспільства, через це з нею потрібно боротися. Як



За його словами, не існує винятково військового шляху вирішення даного питання, хоча теза про те, що Донбас потрібно відрізати, бо його не можна відвоювати, помилкова. «Є ворожа країна – Росія, яка застосовує на Донбасі власну військову силу. Після того, як зайдуться, перепрошую за таке гучне визначення, зрадники України, які будуть ініціювати відділення цих територій, вже наступного дня цей вектор фізичної сили спрямують на іншу територію нашої держави. Ніхто не має у цьому сумніватися», – підкреслив посадовець.



Тука переконаний, що інфекція відділення є зворотнім боком того ж сепаратизму, і вона досить глибоко в’їлася у суспільство, тому нею треба боротися, поки вона не стала домінуючою.

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Донбас вже не буде таким, як колись, проте за жодних умов не варто відділяти його від України, хоча саме така інфекція вже встигла в’їстися у свідомість нинішнього українського суспільства, через це з нею потрібно боротися. Як інформує replyua.net з посиланням на ZN.UA, таку точку зору оприлюднив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.За його словами, не існує винятково військового шляху вирішення даного питання, хоча теза про те, що Донбас потрібно відрізати, бо його не можна відвоювати, помилкова. «Є ворожа країна – Росія, яка застосовує на Донбасі власну військову силу. Після того, як зайдуться, перепрошую за таке гучне визначення, зрадники України, які будуть ініціювати відділення цих територій, вже наступного дня цей вектор фізичної сили спрямують на іншу територію нашої держави. Ніхто не має у цьому сумніватися», – підкреслив посадовець.Тука переконаний, що інфекція відділення є зворотнім боком того ж сепаратизму, і вона досить глибоко в’їлася у суспільство, тому нею треба боротися, поки вона не стала домінуючою.