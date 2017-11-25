У «ЛНР» відбулася офіційна зміна влади

У так званому парламенті самопроголошеної «ЛНР» сьогодні підтримали відставку ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького, який став очільником невизнаної міжнародною спільнотою республіки у 2014 році. Як інформує replyua.net, про це йде мова у повідомленні інформаційної агенції РБК з посиланням на ЗМІ, підконтрольні проросійським бойовикам . Варто зазначити, що відставка Плотницького була підтримана усіма 38 депутатами.
Більше того, парламентарі підтримали пропозицію колишнього лідера «ЛНР» щодо призначення виконувачем обов'язків голови «ЛНР» Леоніда Пасічника, який є очільником «Міністерства держбезпеки».
Варто нагадати, що вчора, 24 листопада, глава так званої «ЛНР» Ігор Плотницький раптово написав заяву про «відставку», через проблеми зі здоров’ям. Віднині він обіймає посаду «уповноваженого» від «ЛНР» відносно реалізації Мінських домовленостей. Разом з цим, тепер очолювати «ЛНР» буде 47-річний так званий «міністр держбезпеки «ЛНР» Леонід Пасічник. Експерти вважають, що тепер шанси на повернення Луганської області до складу України мізерні.