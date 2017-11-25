Эксперт рассказал о связи отставки Плотницкого с борьбой в окружении Путина

Украинский эксперт в вопросах военной отрасли Олег Жданов в своей статье для одного из интернет-изданий предположил, что вчерашняя отставка лидера луганских пророссийских террористов Игоря Плотницкого является результатом борьбы представителей силовых ведомств России на оккупированных территориях Донбасса, о чем сообщает replyua.net. По мнению Жданова, так называемый «переворот» в оккупированном Луганске стал возможным благодаря поддержке Генерального штаба российской армии.
«С самого начала куратором Плотницкого была российская ФСБ, точно так же, как и это луганское самообразование. Донецкое самообразование и Александра Захарченко курирует генеральный штаб, то есть российского Минобороны. Поддержку уволенному «главе «МВД ЛНР» Игорю Корнету оказывали не в ФСБ. Туда Захарченко направил верных ему боевиков, и через границу, скорее всего, она вошла в Луганск какая-то частная военная компания – что и зафиксировала ОБСЕ», - отметил эксперт.
Военный эксперт продолжил, что, скорее всего, изменения в руководстве боевиков произошли после того, как на это дал согласие непосредственно глава Кремля Владимир Путин