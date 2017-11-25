Царев прокомментировал уход Плотницкого и рассказал о легитимной власти «ЛНР»

Ранее сегодня издание уже сообщало, что главарь боевиков Донецка Александр Захарченко озвучил свое мнение на счет смены руководства в соседней псевдореспублике, вскоре после отставки Игоря Плотницкого. В частности, он сказал, что полностью готов пойти на объединение с Пасечником для того, чтобы вместе построить «мирную жизнь» на захваченных территориях Донбасса. При этом он отметил: «Я убежден, что мы будем эффективно противостоять агрессии Киева и строить мирную жизнь».
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Во время заседания ОПЕК, которое должно пройти в Вене 30 ноября и в котором примут участие 30 стран-партнеров, вероятней всего, будет принято решение продлить ограничение добычи нефти еще на один