Журналист: Ходаковский прямо угрожает Захарченко и готовит переворот в «ДНР»

Украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что бывший главарь группировки «Восток» Александр Ходаковский непосредственным образом угрожает лидеру донецких террористов Александру Захарченко и ведет подготовку переворота по примеру бывшего руководителя «МВД ЛНР» Игоря Корнета в Луганске, передает replyua.net.
«В Донецке ситуация не на много луче» — рассказывает Ходаковский о режиме Захарченко. Если в Луганске для Игоря Плотницкого основными соперниками стали отряды Игоря Корнета, то главный публичный оппонент Захарченко в Донецке - именно Ходаковский. У него есть влияние и преданные ему командиры в 100-й бригаде Республиканской гвардии, которая подчиняется Захарченко, а также в 11-м мотострелковом полку и в нескольких батальонах территориальной обороны. Таким образом, силовой ресурс у Ходаковского есть», — отметил журналист.
Бутусов добавил, что в этом сообщении он намеренно подчеркивает психическую неадекватность Захарченко — «подразделения Захарченко получали команду на штурм МГБ»! Ему хочется показать, что Захарченко – это угроза системе безопасности, которая подчиняется «московским кураторам» — «МГБ ДНР» это только филиал российских спецслужб. Вероятно, Ходаковский получил разрешение россиян на усиление открытой прямой критики Захарченко. То есть, в Донецке накаляется обстанлвка», — добавил Бутусов.