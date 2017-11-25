В Винницкой области напали на воинскую часть, - последствия

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В Винницкой области группа неизвестных предприняла попытку нападения на воинскую часть, о чем сообщают в пресс-центре Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пишет replyua.net со ссылкой на «Українські новини».В частности, в сообщении говорится: «Сегодня, 24 ноября, около 22 часов неизвестные лица предприняли попытку напасть на часового одной из воинских частей гарнизона в Виннице». В сообщении также отмечается, что военный, который выполнял свои непосредственные обязанности в карауле, решительно, благодаря четким действиям предупредил нападение неизвестных лиц на военной объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В результате, на помощь часовому в считанные минуты прибыла оперативная группа. Правонарушители скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.Сообщается также, что в воинской части раненных и жертв со стороны военнослужащих нет, все боеприпасы и оружие также на своих местах. В настоящее время на месте инцидента свою работу проводят представители правоохранительных органов. Полицией организован розыск злоумышленников.