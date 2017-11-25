Известная певица призналась в посещении оккупированного Донецка 5 раз

В беседе с журналистами «Громадського» известная украинская певица Руслана, ставшая победительницей конкурса «Евровидение» в 2014 году, сообщила, что пять раз посещала Донецк, когда город уже находился под контролем пророссийских боевиков, передает replyua.net.
«Я пять раз совершала поездки в Донецк, уже после его оккупации. Поняв, что меня хотят втянуть в политическую петлю, я из нее сразу выскочила, так как я считала себя эффективной. Я все время понимала, что меня могут использовать. Кто инициатор того, ч того, чтобы разогнать негатив против Русланы? Совершенно очевидно, что это Кремль, пропаганда России», - пояснила артистка. Также она подчеркнула, что не будет жалеть о том, что сделала, так как ее целью поездки в Донецк был призыв к мирному процессу. «Если будет стоять вопрос — проливать украинскую кровь или сохранить жизнь, я без сомнений выберу второе», — объяснила свои действия она.
Руслана рассказала, что первая ее поездка в оккупированный Донецк была связана с украинскими военнослужащими, которые оказались в плену после трагического Иловайского котла.