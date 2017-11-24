Лукашенко рассказал подробности «шпионского» скандала с украинским журналистом

В частности Лукашенко отметил: «Петр Порошенко задал мне вопрос, на что я ответил ему фактами. Я признался ему, что я был в курсе с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети. Глава КГБ мне сразу же доложил, такая практика». Также белорусский лидер отметил, что во время встречи с Петром Порошенко в ОАЭ стороны достигли договоренности, что огласке это дело не подлежит, однако украинская сторона нарушила ее. Президент Беларуси отметил: «Они подняли гвалт, в СМИ было все выплеснуто. Мне-то что оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал обнародовать некоторые факты в прессе, чтобы народ мог понять, что мы не являемся нагнетателями обстановки в отношениях с Украиной».
В частности, Лукашенко подчеркнул: «Этот человек признался, как и где он работал. Есть также целая куча дополнительных материалов. Я не знаю, зачем этот скандал был нужен, однако Украина нарушила нашу договоренность». Также белорусский лидер подчеркнул, что «в этом деле нет никакого следа Кремля, и искать его там не стоит».