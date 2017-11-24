Цены на бензин в Украине побили рекорд двухлетней давности

Впервые с февраля 2015 года на заправочных станция Украины бензин А-95 24 ноября, в пятницу, стоил 30 гривен за литр. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Александр Сиренко, аналитик рынка энергоносителей.
«С 23 на 24 ноября в сетях АЗС крупных операторов рынка, таких как ОККО и WOG, все марки бензинов и дизельного топлива подорожали на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость А-92 составляет 28,99 гривны за литр, А-95 — 29,99 гривны за литр, А-95 Премиум - 30,99 гривны за литр», - заявил Сиренко. Также он прокомментировал стоимость дизельного топлива, отметив, что на некоторых заправках его стоимость достигла 28,5 гривен за литр, но на некоторых станциях дизельное топливо продается по более низкой цене.
Эксперт добавил, что был побит ценовой рекорд, однако зимой 2015 года доллар стоил 30 гривен, из-за чего подорожало и топливо, а сейчас американская валюта стоит дешевле, но бензин все равно дорожает.