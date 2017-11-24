Хуг спрогнозировал обострение ситуации на Донбассе зимой

Резкое обострение боевых действий на Донбассе может произойти с приходом зимы. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью одному из немецких изданий озвучил замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, после того, как замерзнет земля, перевозить тяжелую технику будет легче.
Также Александр Хуг сообщил, что в эти дни на оккупированных территориях Донбасса опять применяется тяжелое вооружение – речь идет о танках, артиллерийском оружии и реактивных системах залпового огня. Представитель ОБСЕ подчеркнул, что сейчас прогнозируется ситуация на подобии той, которая имела место в начале этого года – тогда, как известно, в течение января и февраля в Донецкой и Луганской областях произошли серьезные столкновения. Хуг отметил, что в последние недели наблюдается постоянный рост нарушений прекращения огня.
Сегодня утром в пресс-центре штаба антитеррористической операции сообщили, что в результате боестолкновения под Крымским погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Среди боевиков тоже есть потери – четверо погибших, пятеро пострадавших.