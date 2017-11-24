Путин ввел на Донбасс дополнительные войска, - СНБО

Комментируя журналистам потери в составе Вооруженных сил Украины, Александр Турчинов сказал: «У вас есть информация, что между различными незаконными вооруженными формированиями, входящими в оккупационную администрацию на оккупированных территориях Донбасса, происходят конфликтные ситуации. В результате такого обострения военное руководство России значительно увеличило контингент Вооруженных сил Российской Федерации, который и сейчас находится на этой территории. В результате возникли проблемы, в частности военные столкновения, о которых сегодня нам всем известно… Для нас это невероятно сложная проблема».
Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины отметил, что после того, как Россия увеличила свой военный контингент на Донбассе, стало ясно, «что в будущем будет осуществляться эскалация, однако несмотря на все этом ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины».