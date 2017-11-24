Миротворцы на Донбассе: Портников рассказал, как Украине не попасть в опасную ловушку Кремля

В интервью «Апострофу» известный украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что при власти в Украине могут оказаться лояльные к Москве политические силы, и произойдет это после того, как население ОРДЛО получит право голоса на всеукраинских выборах после отмены статуса оккупированной для данной территории по введению миротворческого контингента ООН, сообщает replyua.net.
«Эти территории можно считать оккупированными, и лиц, которые там проливают, мы не будем считать такими, которые могут голосовать на украинских выборах. Сделать это просто: не открывать избирательные участки для проживающих по ту сторону линии соприкосновения, или дать право голоса только по месту проживания на выборах президентских и парламентских выборах, не принимать избирательные бюллетени от лиц, не зарегистрировавшихся на определенных избирательных участках. Все это можно делать без ограничений людей в правах, вместе с тем признавать, что у нас нет возможности создать условия для голосования», - сказал Портников.
Также журналист уверен, что Украина не сможет сделать данный политический маневр, если на Донбасс придет миротворческий контингент ООН.