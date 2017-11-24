Саакашвили: «Президент нагло врет о «грузинских ворах в законе»

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, заявил о том, что Петр Порошенко, президент Украины, специально депортировал «воров в законе» вместе с грузинскими офицерами, чтобы опорочить имена честных граждан Грузии.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Саакашвили подчеркнул, что украинского президента раскритиковали на саммите Восточного партнерства за депортацию грузин. «Порошенко сказал, что большое количество депортированных – это грузинские «воры в законе». Президент нагло врет. Они специально смешали грузинских криминальных авторитетов вместе с грузинскими офицерами, которые всю жизнь вместе со мной в Грузии боролись против криминальных авторитетов и очищали от них Грузию. Они это сделали для того, чтобы опорочить имя офицеров и для того, чтобы скрыть издевательство над журналистом», - пишет грузинский политик.
По его словам, многие члены Европейской народной партии интересовались сложившейся ситуацией во время проведения саммита, а сегодня, как отметил Саакашвили, они будут встречаться с представителями Грузии для обсуждения этого вопроса. «Юлия Тимошенко раскритиковала Порошенко за то, что я, как член этого совета, не могу присутствовать на саммите, потому что меня лишили гражданства», - добавил политик.