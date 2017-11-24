Журналист: Плотницкий еще вернется в Луганск

По мнению редактора программы «Донбасс.Реалии» Радио Свобода» Андрея Дихтяренко, главарь самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий еще вернется в Луганск, откуда он сбежал накануне, передает replyua.net со ссылкой на интервью журналиста телеканалу «1+1». Как известно, во вторник, 21 ноября, в оккупированном Луганске произошел так называемый «военный переворот» после захвата власти так называемым лидером «МВД ЛНР» Игорем Корнетом. На территорию города прибыла военная техника из оккупированного Донецка и Российской Федерации. После этого сам Плотницкий сбежал в российскую столицу.
Вместе с тем, Андрей Дихтяренко считает, что скоро стоит ожидать возвращения Плотницкого, так как в Луганске ситуация гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
«С моей точки зрения Плотницкий еще вернется, так как сам Корнет постоянно пишет, что не Плотницкий является «диверсантом и агентом СБУ», а представители его окружения. Поэтому логично, что подпись главаря «ЛНР» еще чего-то стоит, поскольку даже сепаратисты, которые хотят устранить его от власти, согласны на его возвращение, хотя бы в качестве «зицпредседателя», – рассказал Дегтяренко.