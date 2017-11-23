В Луганске усилили охрану Плотницкого, к зданию ОДА подогнаны БТРы

Пророссийские террористы в оккупированном Луганске начали более усиленно охранять здание бывшей Луганской ОГА, где сейчас находится их лидер Игорь Плотницкий, передает replyua.net. Вместе с тем, источники издания LIGA.net отметили, что оцепление было снято вблизи кукольного и русского драмтеатров. «Увеличилось количество автоматчиков в балаклавах и с белыми лентами на руках в районе здания бывшей Луганской облгосадминистрации. Именно там забаррикадировался Плотницкий, телекомпании «Луганск 24» и здания «МВД ЛНР», – подчеркнул источник. Также отмечается, что подконтрольные России террористы подогнали в четверг утром дополнительное количество БТРов.
Еще один источник рассказал LIGA.net, что боевики проводят проверку документов у прохожих. «В особенности, это касается мужчин среднего возраста», – рассказал местный житель Сергей, имя которого для гарантии безопасности изменено.
«Накануне, 22 ноября, город фактически опустел, сейчас можно увидеть, что некоторых детей в центре города родители все же ведут в школы», – отметил Сергей. Медицинские учреждения работают в обычном режиме. До конца недели врачам Луганска приказали не покидать пределы города.