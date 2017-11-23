В аптеках Украины появились контрафактные лекарства

Украинцы практически перестали покупать дорогие лекарственные препараты, и теперь отдают предпочтение более дешевым аналогам, из-за чего резко возросли объемы контрафактных препаратов в аптеках страны.
Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, еще шесть лет назад объем контрафактных препаратов составлял примерно 50 процентов доли на рынке, сейчас эти показатели резко возросли. Подделки можно найти во всех аптеках, причем производители подделывают все группы препаратов – и дорогие, и дешевые, и даже те, которые предназначены для лечения смертельно опасных болезней. И если украинцы приобретают именно такие лекарства, они должны быть очень внимательными – от выбора зависит ни много ни мало жизнь человека. Самостоятельно распознать контрафактную продукцию крайне сложно, а порой вообще невозможно без специальной экспертизы.
При этом производители «пустышек» (и это в лучшем случае, а в худшем – опасных для жизни лекарств) будут продолжать реализовывать свой товар, поскольку они не боятся наказания, ведь оно, по сути, даже не предусмотрено. Эксперты отмечают, что власти должны разработать механизмы, направленные на защиту фармацевтического рынка от подделок.