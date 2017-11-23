валюта
СпецтемаНеоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

В аптеках Украины появились контрафактные лекарства

В аптеках Украины появились контрафактные лекарства
Украинцы практически перестали покупать дорогие лекарственные препараты, и теперь отдают предпочтение более дешевым аналогам, из-за чего резко возросли объемы контрафактных препаратов в аптеках страны.

Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, еще шесть лет назад объем контрафактных препаратов составлял примерно 50 процентов доли на рынке, сейчас эти показатели резко возросли. Подделки можно найти во всех аптеках, причем производители подделывают все группы препаратов – и дорогие, и дешевые, и даже те, которые предназначены для лечения смертельно опасных болезней. И если украинцы приобретают именно такие лекарства, они должны быть очень внимательными – от выбора зависит ни много ни мало жизнь человека. Самостоятельно распознать контрафактную продукцию крайне сложно, а порой вообще невозможно без специальной экспертизы.

При этом производители «пустышек» (и это в лучшем случае, а в худшем – опасных для жизни лекарств) будут продолжать реализовывать свой товар, поскольку они не боятся наказания, ведь оно, по сути, даже не предусмотрено. Эксперты отмечают, что власти должны разработать механизмы, направленные на защиту фармацевтического рынка от подделок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин готовит «подарок» Украине, – социолог

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
22 ноя 2017
7075

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

22 ноя 2017
3583

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной

22 ноя 2017
2953

Политолог: помимо отказа от российского газа Кабмину Гройсмана есть еще чем расстроить «зрадофилов»

Как передает replyua.net, время от времени премьер Гройсман напоминает, сколько именно времени мы уже не покупаем газ в России. Сегодня – 726 дней. После таких заявлений премьера появляется немало

Последние новости

С 2018 года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранных граждан

Палий: есть три проблемы в сфере образования, не решив которые 217,5 млрд гривен могут вылететь на ветер

Ученые назвали лучший день недели для секса

Сазонов: на президентських перегонах все буде залежати не від рейтингу, а від антирейтингу політиків

Цены на нефть могут снова подняться, - стала известна причина

В МВД рассказали, когда в Украине заработает фотофиксация нарушения ПДД

Политолог: вскрыт очередной факт, как антикоррупционеры ведут гибридную борьбу с коррупцией

В Киеве избили врачей, рассказавших о поборах в больнице

Жебривский: «В российском гумконвое также может присутствовать и живая сила»

Телеканал «Интер» покажет концерт Ани Лорак

В Луганске усилили охрану Плотницкого, к зданию ОДА подогнаны БТРы

Блогер: Гордон принят в ряды патриотов, теперь ждите нового спектакля от новоиспеченного

Каменских побывала на программе Урганта, - пользователи возмущены

В аптеках Украины появились контрафактные лекарства

Опять какие-то фейки: Добронравов прокомментировал запрет въезда в Украину

Блогер: стоит ли протягивать руку тому, кто расстреляет вас только потому, что у вас в квартире ремонт, а на пальце золотое кольцо?

У Армена Джигарханяна отказали ноги

Отдать Львов Польше: в Госдуме озвучили громкое заявление о разделе Украины Россией

Жебривский: Путин приготовил нового «троянского коня» для Донбасса

«Неужели мы сами это не можем производить?»: Цаплиенко раскритиковал оружие, которое Украина покупает у США

 Новости за день