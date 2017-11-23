В Украине в разы уменьшится количество национальных вузов

Как передает replyua.net, согласно решению Кабмина теперь отечественным вузам придется подтверждать статус национального каждые 7 лет. По словам украинского журналиста Алексея Паныча, правительство взялось «лечить» ситуацию в образовании странными методами: статус «национального» вуза, за которым закреплено немало весомых привилегий, объявлено таким, что его надо «подтверждать». При этом, «статус национального» уже отражен в названии вуза, которое в случае временной потери этого статуса придется менять, а в случае дальнейшего восстановления этого статуса менять снова.
По словам журналиста, «играться» с названием вузов никто не будет, а, значит, можно заранее прогнозировать, что в 99-100% случаев «подтверждение статуса» превратится в профанацию. Между тем, нормальное исправления сложившейся ситуации лежит на поверхности. Суть решения проста: статус «национального», который закреплен в названии, следует оставить за вузами и дальше, без ограничения срока, но считать его чисто почетным и таким, что не влечет за собой никаких дополнительных привилегий или дополнительных бюджетных обязательств со стороны государства.
Алексей Паныч отмечает, что статус «исследовательского» предоставлять вузам 1 раз в несколько лет, в зависимости от показателей и с периодическим подтверждением этого статуса, но ни в коем случае не закреплять этот статус в названии.