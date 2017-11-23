Украинские университеты выступили против закона о декоммунизации

Сразу два престижных украинских ВУЗа выступили против закона о декоммунизации. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 5 канал, Донецкий университет имени Василия Стуса, временно переехавший в Винницу, и Восточноевропейский университет имени Леси Украины выступили за признание неконституционным украинского закона о декоммунизации.
Кроме того, Одесская юридическая академия тоже выступает против закона о декоммунизации, однако лишь против его отдельных пунктов. Эти выводы были зачитаны во время заседания Палаты Конституционного Суда. В Конституционном суде начали рассмотрение представления 46 народных депутатов от Оппозиционного блока о признании неконституционным закона Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики.
Представители Донецкого университета при этом заявили, что закон о декоммунизации слишком большой по обхвату и довольно нечеткий, а это уже само по себе противоречит принципам правовой определенности. Напомним, что закон о декоммунизации в Украине вступил в силу больше двух лет назад, однако далеко не во всех областях власти исполняют его.