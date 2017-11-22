Эксперты объяснили, как изменятся цены на продукты к Новому году

Многие украинцы уже сейчас начинают закупать продукты к новогоднему столу, хотя до праздника остается еще больше месяца. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, эксперты рассказали, как могут измениться цены ближе к новогодним праздникам.
По их словам, через некоторое время могут подорожать шпроты и красная икра – примерно на пять процентов, однако существенного подорожания продуктов точно не будет, и стоимость может увеличиться только в крайнем случае – к примеру, если по всей стране будут снежные заносы, которые затруднят перевозки. Цены на курятину точно не поднимутся, а вот свинина может немного прибавить в стоимости. «Что касается свинины - на традиционных сельскохозяйственных рынках будет, наверное, небольшое повышение цены на 3-4%, но не существенно. Цена на говядину за последний месяц практически стабилизировалась, хотя весь год она росла. Но непосредственно в предновогодние дни цены не дадут какого-то серьезного роста», - заявил Олег Пендзин, известный экономист.
Цены на цитрусовые останутся стабильными, поскольку закупочная стоимость остается на уровне прошлого года, а алкоголь уже успел подорожать не один раз в течение 2017 года, поэтому скачка цен на него тоже не ожидается.