Копач: Украина и Польша должны создать союз для защиты от российской агрессии

Киев и Варшава должны создать союз, который бы позволил защищаться от агрессора, заслужившего на санкции. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление озвучила бывший глава польского правительства Эва Копач, принимая участие в праздновании в украинском посольстве Дня достоинства и свободы. Политик подчеркнула, что споры об истории Украина и Польша должны решать через диалог, так как прошлое не должно оказывать влияния на будущее. «Наш польско-украинский союз нам нужен для того, чтобы защищаться от каждого, кто себя проявил в качестве агрессора», — отметила Копач.
Со слов Эвы Копач, будучи главой польского правительства (2014-2015 годы) она постоянно была адвокатом Украины на международной арене.
«Я всегда была хорошим адвокатом Украины в то время, когда мы на Европейских Советах проводили дискуссии о ситуации в Украине. И тогда мы достаточно четко настаивали на санкциях против России и убеждали всех, что эти санкции вне сомнений нужно на них наложить, чтобы они осознали, что сделали что-то очень плохое», — сказала она. Кроме того, Копач считает необходимым провести переговоры при участии представителей обеих стран.