В 2017 году в Украине выделены субсидии в размере 3,5 миллиардов гривен

С начала текущего года украинским домохозяйствам государство выделило субсидии в размере 3,49 миллиардов гривен. Как информирует replyua.net, такие данные предоставили в Государственной службе статистики.
Ровно за один год, сумма, выделяемая на возмещение расходов на оплату коммуналки, увеличилась на 8,6 процентов. В Госстате отметили, что в этом году субсидии были назначены 8,16 миллионам украинских домохозяйств, и из них около шести миллионов – это домохозяйства в городах, все остальные - в сельской местности. Число семей, которым назначили субсидии, за год увеличилось на 44,8 процентов. По данным Министерства соцполитики, на отопительный период 2017/18 гг субсидию на оплату коммунальных услуг получили 6,6 миллиона украинских семей – таким образом, к этой зиме субсидиантов в Украине стало меньше.
По данным ведомства, 5,8 миллионов семей получили жилищные субсидии, а еще 800 тысяч – субсидии на твердое топливо. В апреле текущего года число домохозяйств, получающих субсидии, достигало семи с половиной миллионов.