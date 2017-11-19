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Украину очень ждут в НАТО, - блогер

Украину очень ждут в НАТО, - блогер Известный украинский блогер Олег Пономарь в своем «Фейсбуке» написал уже «в сотый раз про Украину и НАТО». В своей записи публицист отметил пять пунктов, среди которых есть такие, которые влияют на вступление Украины в НАТО, а также такие, которые не имеют к этому никакого отношения.

Так, по мнению Олега Пономаря, наиболее важным пунктом является такой, что решение о приеме в НАТО принимает США, ведь Североатлантический Альянс – это детище Соединенных Штатов Америки, созданное для того, чтобы защитить своих союзников в Европе от советской агрессии. Далее Пономарь говорит, что решение о том, что Украина войдет в состав НАТО, уже давно было принято в США принципиально и сейчас это остается только делом времени. И после проведения политических, военных и экономических реформ на протяжении ближайших трех лет, наша страна должна официально заявить о своем желании стать членом Альянса. В это же время блогер сообщает, что в Канаде генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении страны в члены ведомства принимают все 29 членов. Пономарь отметил, что это действительно так, ведь это стандартных дипломатический реверанс и формальное правило НАТО. Однако, если смотреть на вышеприведенный факт о принятии решения Соединенными Штатами Америки, то становится понятным, что вопрос о членстве Украины в НАТО принимает исключительно эти две стороны и никто больше.

Кроме того, блогер перечислил два пункта, которые, по его мнению, никак повлиять на вступление Украины в НАТО не могут. По словам Олега Пономаря, просто смешно слышать, когда кто-то озвучивает версию, что Венгрия, Польша или еще кто-то может заблокировать решение о вступлении в НАТО Украины. Он отмечает, что если США убедят в необходимости членства Украины Германию, а они ее убедят, то права вето больше можно не бояться ни от кого. Напоследок, на всякий случай, публицист подчеркнул, что теза «в Североатлантический Альянс не берут с нерешенными конфликтами с соседями» - это ничто другое, как московский фейк, ведь такого пункта в уставе НАТО нет. А на самом деле, по словам Олега Пономаря, Украину в НАТО очень ждут. Просто об этом нужно громче заявлять - чем ближе дата.
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