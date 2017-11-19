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Чубаров: все памятники, установленные в Крыму оккупантами, будут снесены

Чубаров: все памятники, установленные в Крыму оккупантами, будут снесеныПосле восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, все сооруженные на Крымском полуострове после российской аннексии памятники будут снесены на протяжении одной недели, о чем заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа в своем «Фейсбуке», пишет replyua.net.

Как известно, такое сообщение Рефат Чубаров обнародовал, комментируя очередной визит президента России Владимира Путина в Крым, где в субботу, 18 ноября был открыт памятник российскому императору Александру ІІІ. Лидер крымскотатарского народа считает, что «совершенно очевидно, что открытие очередного российского памятника во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму было специально подогнано под Путина, который лихорадочно ищет накануне президентских выборов новые стимуляторы для дальнейшего оболванивания русского народа».

Согласно со словами Чубарова, каждое слово Владимира Путина в адрес царя, ко время его выступления на церемонии открытия памятника Александру III, было подобрано с таким умыслом, чтобы нынешние жители Российской Федерации отождествляли самодержавца с самим Владимиром Путиным.
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