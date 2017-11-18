Политолог: принятый законопроект Кабмина – это лучшая дань настоящим Героям Украины

Накануне четвертой годовщины Революции Достоинства парламент предоставил пострадавшим участникам Революции Достоинства дополнительные социальные гарантии равнозначны участникам «боевых действий». Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Виктора Тарана.
По его словам, важный аспект – в законе, который инициировал Кабмин, ради социальной защиты участников Революции Достоинства парламентарии прописали отдельную статью. Согласно новой 12 статьи теперь все получившие легкие, средние или тяжелые ранения получат дополнительные социальные гарантии.
Политолог отмечает, что это важное решение лоббировали многие нардепы, при участии общественных активистов, многие их которых были активными участниками Революции Достоинства, получили ранения разной степени во время противостояния с силовиками в правительственном квартале. «Что дальше? Президент должен подписать закон, а Кабмин разработать соответствующую нормативную базу. Надеюсь, пропишут как можно быстрее. И это будет лучшая дань Героям Украины, которые продолжают работать во благо европейской демократической Украины», – подчеркнул политолог.