Украина снимает мораторий на эксгумацию поляков

В сообщении ведомства отмечается: «Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их восстановления. В таком контексте было принято решение осуществить встречу на уровне премьер-министров стран в ближайшее время». Известно, что в ходе таких переговоров представитель Украины Константин Елисеев и представитель Польши Кшиштоф Щерский обговорили текущее состояние двусторонних отношений и подготовку к визиту президента Польши в Украину. Как известно, Анджей Дуда должен прибыть с визитом в Харьков в декабре текущего года. Помимо прочего представители сторон подтвердили общее стремление двух государств содействовать расширению и углублению межчеловеческих контактов.
Напомним, ранее мораторий на эксгумацию поляков в Украине был инициирован Институтом национальной памяти в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в частности в числе демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи, что под Пшемыслем.