Эксперт о монетизации субсидий: Кабмин решил придумать свой метод, отказавшись от той практики, которой пользуется весь мир

Как передает replyua.net, с 1 января 2018 должна состояться монетизация субсидий. То есть субсидии, которые многие получают, чтобы выровнять ситуацию с оплатой коммунальных услуг, могут с 1 января поступать в виде денег.
Как отметила в эфире «Громадського радио» эксперт по энергетике, член коллегии Госагентства по энергосбережению Мария Яковлева, сегодняшнее предложение правительства относительно монетизации можно назвать: что бы такого сделать, чтобы ничего не делать. Монетизация субсидий происходит странным образом, мы почему-то не выбираем прямой, понятный, короткий и реальный путь монетизировать субсидии потребителя, как это делает весь мир: когда открываются специализированные счета, люди получают средства, приходят со своими платежами и платят за коммунальные услуги.
По словам эксперта, у нас предлагается эти средства дать поставщикам этих услуг. Что происходит при таком подходе? На самом деле, ничего не меняется. Если государство на сегодняшний день играет с монополистами тем, что проводит какие-то зачеты, иногда дает средства, иногда делает зачеты, то теперь зачеты отменяет и будут предоставлять исключительно средства.