У Луценко подтвердили открытое уголовное дело против директора НАБУ

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Генеральной прокуратурой Украины на самом деле было открыто уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, о чем заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, пишет replyua.net со ссылкой на «5 канал». При этом отмечается, что Сытника подозревают в разглашении данных следствия.Согласно со словами пресс-секретаря главного прокурора Украины, уголовное производство в отношении Артема Сытника было начато после обращения народного депутата Верховной Рады Украины Елены Масориной. Также известно, что в сети Интернет была обнародована аудиозапись, на которой слышно, как человек, голос которого похож на голос Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел. В результате такого поворота событий, Артема Сытника подозревают в разглашении данных следствия.Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали уголовное расследование в отношении руководителя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко по подозрению в незаконном обогащении последнего.