У Луценко подтвердили открытое уголовное дело против директора НАБУ

Согласно со словами пресс-секретаря главного прокурора Украины, уголовное производство в отношении Артема Сытника было начато после обращения народного депутата Верховной Рады Украины Елены Масориной. Также известно, что в сети Интернет была обнародована аудиозапись, на которой слышно, как человек, голос которого похож на голос Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел. В результате такого поворота событий, Артема Сытника подозревают в разглашении данных следствия.
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины начали уголовное расследование в отношении руководителя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко по подозрению в незаконном обогащении последнего.