В Украине введут в обращение новые купюры

В Нацбанке заявили о том, что в настоящее время специалисты работают над новым дизайном украинской национальной валюты.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, Виктор Зайвенко, директор департамента денежного обращения Нацбанка, во время пресс-конференции заявил о том, что будет обновлен дизайн всех купюр, находящихся в обращении в Украине. «Мы недавно начали проводить смену дизайна банкнот больших номиналов: 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года. Мы работаем над обновлением дизайна всего ряда банкнот. Национальный банк постоянно работает над этими вопросами. О введении в обращение новых номиналов или нового дизайна сообщаем», - отметил Зайвенко.
Также глава департамента подчеркнул, что данные о выводе или вводе купюр в обращение, а также о смене номинального ряда поступают после принятия соответствующего решения правления Национального банка, и в этих данных также указываются сроки выведения из обращения и сроки введения в обращение купюр. Напомним, что ранее в НБУ не исключили прекращение чеканки самых мелких в Украине монет – достоинством 1, 2, 5 и 25 копеек.