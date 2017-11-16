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Эксперт рассказал, кто для Украины важнее – ЕС или Беларусь

Эксперт рассказал, кто для Украины важнее – ЕС или Беларусь
После предательского голосования Беларуси в ООН перед украинцами встал вопрос, кто для Украины надежнее союзник. Один – поставляет реальные ресурсы для защиты страны, но может проголосовать в ООН за резолюцию, которая в краткосрочном периоде ничего не решает. Второй союзник голосует в ООН как надо, выражает озабоченность, но достаточно подленько запрещает в разгар боевых действий экспорт оружия и товаров двойного назначения в 2014 году в нашу страну. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Загородний.

По его словам, первый союзник – это Беларусь. Второй – это страны ЕС. «Ответ на непростой вопрос, какой союзник нам нужнее – это индикатор зрелости и понимания своих интересов, а не эмоциональных оценок и детского лепета «мама, он меня обидел», - отметил политолог.

Политический эксперт отмечает, что мир не живет в режиме черно-белых тонов, как это привыкли видеть большинство украинцев. Мир живет в мире своих интересов и добычи ресурсов для своего развития. Чем быстрей мы это осознаем, тем быстрей у нас пойдут изменения в экономике и в политике.
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