Эксперт рассказал, кто для Украины важнее – ЕС или Беларусь

После предательского голосования Беларуси в ООН перед украинцами встал вопрос, кто для Украины надежнее союзник. Один – поставляет реальные ресурсы для защиты страны, но может проголосовать в ООН за резолюцию, которая в краткосрочном периоде ничего не решает. Второй союзник голосует в ООН как надо, выражает озабоченность, но достаточно подленько запрещает в разгар боевых действий экспорт оружия и товаров двойного назначения в 2014 году в нашу страну. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Тарас Загородний.
По его словам, первый союзник – это Беларусь. Второй – это страны ЕС. «Ответ на непростой вопрос, какой союзник нам нужнее – это индикатор зрелости и понимания своих интересов, а не эмоциональных оценок и детского лепета «мама, он меня обидел», - отметил политолог.
Политический эксперт отмечает, что мир не живет в режиме черно-белых тонов, как это привыкли видеть большинство украинцев. Мир живет в мире своих интересов и добычи ресурсов для своего развития. Чем быстрей мы это осознаем, тем быстрей у нас пойдут изменения в экономике и в политике.