Евросоюз выделил Украине рекордную сумму, - больше, чем остальным странам

За последние три года Евросоюз выделил Украине рекордную сумму в размере 12 миллиардов долларов, из которых 3,4 миллиарда евро – это макрофинансовая помощь, и для ЕС это является своеобразным рекордом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на uaprom, об этом рассказал Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине, во время форума по реформе государственного управления в Киеве. «Мы мобилизовали за последние три года более 12 миллиардов евро, включая 3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Это крупнейшая финансовая помощь, которую мы когда-либо мобилизовали. Мы также мобилизовали 200 миллионов евро на грантовые программы - это больше, чем в любой соседней стране», - подчеркнул представитель ЕС.
Также Мингарелли рассказал, что для Евросоюза Украина стала уже одним из главных партнеров, и для Европы очень важны те успехи, которых Киев добивается в реформах. По мнению представителя, Евросоюз мобилизовал все ресурсы для развития Украины.