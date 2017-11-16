Геращенко об обмене пленными: «Мы не пойдем на шантаж»

В своем сообщении Геращенко написала: «Мы не можем отпустить на полю тех, кто никаким образом не подпадает под действие Минских соглашений, к примеру, бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые подозреваются в убийстве героев Небесной Сотни. На такой шантаж мы не можем пойти». В это же время Ирина Геращенко добавила, что она призвала в гуманитарной подгруппе незамедлительно разблокировать освобождение заложников. Представитель Украины также добавила: «Ведь уже четырнадцать долгих месяцев нет ни одного освобожденного».
Напомним, ранее издание сообщало, что Виктор Медведчук провел разговор со своим кумом, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого стороны обсудили возможность обмена пленными. В частности, Путин дал обещание лично переговорить с главарями террористических «ЛДНР» по этому поводу.