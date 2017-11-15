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Хранение оружия: Парубий намерен изменить правила

Хранение оружия: Парубий намерен изменить правилаВо время заседания парламента Украины, 15 ноября 2017 года, реагируя на выступления народных избранников спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий инициировал создание общего проекта закона о повышении ответственности за хранение оружия, о чем пишет replyua.net.

Так, Андрей Парубий, комментируя слова члена Радикальной партии Украины Андрея Лохового о том, что в результате отсутствия комплексной программы социализации бойцов в Ривне ветеран Антитеррористической операции бросил в сотрудника полиции гранату из-за бытового конфликта, заявил: «Я полагаю, что мы обязаны подготовить совместный проект закона о повышении ответственности за то, что люди хранят огнестрельное оружие, в частности и гранаты». При этом спикер Рады добавил: «И я полагаю, что такой совместный проект закона должен быть принят, чтобы уровень ответственности был настолько высок, чтобы мы существующую в государстве тенденцию могли остановить».

Андрей Лозовой же, в свою очередь, настаивает на необходимости незамедлительного введения в стране «серьезной поддержки ветеранов АТО и программы социализации бойцов на государственном уровне», чтобы АТОвцев можно было трудоустроить и поддержать во время преодоления так называемого «вьетнамского синдрома», а также снизить уровень криминогенной обстановки.
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