Последний из могикан: в Киеве обнаружен устоявший от сноса памятник Ленину

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В Оболонском районе столицы Украины был обнаружен памятник Ленину, который непонятным образом не был снесен, несмотря на декоммунизацию в Украине, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Я люблю Оболонь».Так, в сообщении отмечается, что в Киеве в Оболонском районе был обнаружен неповрежденный памятник Ленину. Сообщается также, что этот памятник является последним уцелевшим в столице Украины. Издание пишет: «Он находится на территории, где ранее размещалось тепличное хозяйство. Через эту территорию должна проходить Кольцевая дорога до улицы Богатырской. Сейчас там проходят подготовительные работы, в ходе которых часть построек бывшего хозяйства была демонтирована. Однако памятник Ленину сотрудники строительной компании оставили по пока неизвестным причинам».Как известно, в Украине, 20 мая 2015 года в газете «Голос Украины» был обнародован закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине». На следующий день, 21 мая этого же года он вступил в силу. Ранее уже сообщалось, что этим и некоторыми другими принятыми документами в стране запрещается советская символика, а также осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украинского государства такие организации как УПА и некоторые другие.