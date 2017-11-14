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Американская газета NYT не изменит карту со «спорным» Крымом

Американская газета NYT не изменит карту со «спорным» КрымомВнешнеполитическое ведомство Украины не смогло переубедить издание The New York Times изменить на карте, которая иллюстрирует материал по Крыму, обозначение «спорная» территория на «оккупированная», о чем изданию РБК сообщил корреспондент газеты Иван Нечепуренко, пишет replyua.net.

В своем сообщении он отметил, что карта точно не будет перерисовываться. В частности он заявил: «Аналогичный способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. К примеру, для высот Голландии или же для Кашмира. Никто карту перерисовывать не будет».

Как ранее сообщалось, ежедневная американская газета The New York Times обнародовала карту, на которой аннексированный Российской Федерацией Крымский полуостров был подписан как «спорная территория». Также Автономная Республика Крым на карте издания была изображена тем же цветом, что и вся Российская Федерация. Однако сам автор материала отметил, что никто с ним карту не согласовывал.
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