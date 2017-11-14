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Кто из активистов «Революции достоинства» получит статус участника боевых действий?

Кто из активистов «Революции достоинства» получит статус участника боевых действий?Граждане, которые получили телесные повреждения во время «Революции достоинства» решением украинского парламента получили статус участника боевых действий, о чем говорится в соответствующем проекте закона №5697, за который проголосовали в целом 241 народный депутат, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду».

Так, принятый проект закона предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем лицам, которые получили легкие, средние, а также тяжкие телесные повреждения, которые не стали причиной инвалидности, при участии в «Революции достоинства», и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014-го.

Также в документе отмечается, что проект закона не предусматривает предоставление статуса участника боевых действий для сотрудников правоохранительных органов, военных внутренних войск, а также лиц, которые проходили службу в ВСУ и правоохранительных органах, получивших телесные повреждения во время выполнения служебных обязанностей, связанных с «Революцией достоинства». Примечательно, что в соответствии с проектом закона, порядок предоставления статуса участника боевых действий и установления связи получения инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья будет определяться Кабмином.
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