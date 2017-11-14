Кто из активистов «Революции достоинства» получит статус участника боевых действий?

Так, принятый проект закона предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем лицам, которые получили легкие, средние, а также тяжкие телесные повреждения, которые не стали причиной инвалидности, при участии в «Революции достоинства», и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014-го.
Также в документе отмечается, что проект закона не предусматривает предоставление статуса участника боевых действий для сотрудников правоохранительных органов, военных внутренних войск, а также лиц, которые проходили службу в ВСУ и правоохранительных органах, получивших телесные повреждения во время выполнения служебных обязанностей, связанных с «Революцией достоинства». Примечательно, что в соответствии с проектом закона, порядок предоставления статуса участника боевых действий и установления связи получения инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья будет определяться Кабмином.