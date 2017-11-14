В Украине больше не будет фельдшеров на «скорых»

В Украине приняли медицинскую реформу, согласно которой в стране исчезнет такая специальность как фельдшер «скорой помощи». Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, вместо фельдшеров в Украине теперь появятся парамедики.
Журналисты поинтересовались у самих фельдшеров, как они отнеслись к нововведению. Естественно, радостных эмоций медики не испытали. Более того, новая медицинская реформа предусматривает и другие кардинальные изменения в системе здравоохранения. Депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Хорошая новость для жителей сел и деревень – был принят проект закона о повышении качества и доступности медицинского обслуживания в сельской местности.
Законопроект предусматривает, что в сельской местности медицинское обслуживание пациентов будет обеспечено центрами первичной медицинской помощи, в число которых входят аптечные пункты, мобильные медкабинеты, медицинские пункты, амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, медицинские кабинеты.