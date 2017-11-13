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В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИ

В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИО первых результатах проверок законности экспорта транспортных средств с литовскими номерами в Украину отчитались в таможенном департаменте Литвы. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание Motor media reviev, в сообщении ведомства отмечается, что более 59 тысяч автомобилей были завезены в Украину из Литвы с нарушениями законодательных норм, то есть, при ввозе были грубо нарушены таможенные правила.

В свою очередь специалисты отмечают, что признание может серьезно ударить по так званым владельцам транспортных средств, которые завезли их в качестве сотрудников компании. Владельцы, или же акционеры такого рода фирм Литвы могут быть обвинены сразу по трем статья уголовного кодекса страны, о чем в своем «Фейсбуке» отметил сотрудник одной из фирм в Вильнюсе Александр Ланецкий.

Также в сообщении отмечается, что владельцы литовских автомобилей из Украины, которые ввезли транспортные средства с Литвы при помощи замеченных в мошенничестве компаний, будут иметь дело с большими неприятностями. В том числе, во время пересечения границы Украины с одной из стран ЕС такое транспортное средство могут и вовсе конфисковать. Или же, власти Украины, в случае получения информации о таких автомобилях, смогут самостоятельно задерживать нарушителей и конфисковывать такие авто.
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