В Литве анонсировали конфискацию авто на литовских номерах в Украине, - СМИ

В свою очередь специалисты отмечают, что признание может серьезно ударить по так званым владельцам транспортных средств, которые завезли их в качестве сотрудников компании. Владельцы, или же акционеры такого рода фирм Литвы могут быть обвинены сразу по трем статья уголовного кодекса страны, о чем в своем «Фейсбуке» отметил сотрудник одной из фирм в Вильнюсе Александр Ланецкий.
Также в сообщении отмечается, что владельцы литовских автомобилей из Украины, которые ввезли транспортные средства с Литвы при помощи замеченных в мошенничестве компаний, будут иметь дело с большими неприятностями. В том числе, во время пересечения границы Украины с одной из стран ЕС такое транспортное средство могут и вовсе конфисковать. Или же, власти Украины, в случае получения информации о таких автомобилях, смогут самостоятельно задерживать нарушителей и конфисковывать такие авто.