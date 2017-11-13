Москаль рассказал, как свободовцы едва не сожгли флаг Венгрии на Закарпатье

После такого происшествия Геннадий Москаль, председатель Закарпатской областной государственной администрации, заявил, что политические силы, которые устроили провокационное действие, не имеют никакой поддержки в регионе. В частности чиновник заявил: «Я заявляю со всей ответственностью, что политические силы, которые устроили такую провокацию, не имеют никакой, даже самой малой поддержки в Закарпатской области. Именно потому большая часть участников в этом файер-шоу были доставлены в Берегово из Львовской области, а также некоторых других соседних областей». При этом глава Закарпатской ОГА заявил, что такие акции просто недопустимы в регионе, где проживает не одна нация.
Губернатор отметил: «В Украине недопустимы ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами. Особенно это недопустимо во многонациональных регионах, в частности и на Закарпатье». Чиновник назвал участников провокационной акции маргиналами, которые активно пытаются ухудшить отношения государств после определенных недоразумений на счет закона об образовании. Также Геннадий Москаль отметил, что сотрудники полиции, несмотря на то, что отобрали у активистов флаг, большую часть времени пассивно наблюдали за провокацией. Запрос на оценку действий полиции уже был направлен руководству МВД Украины.