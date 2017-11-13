Вятрович озвучил следующие шаги для украинизации

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Председатель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в интервью одному из украинских изданий заявил, что Украина уже осуществила ряд шагов на пути к украинизации, однако нам еще предстоит много чего сделать, нужно пройти еще длительный путь, о чем пишет replyua.net.Историк, в частности, сказал: «Процесс украинизации – это достаточно длительный процесс. Мы еще не скоро сможем сказать о нем в совершенном виде. Однако все то, что было сделано на сегодняшний день, это чрезвычайно важно. Действительно, квоты на национальную музыку, дублирование фильмов и так далее – это очень важные шаги, которые двигают нас в будущее».В это же время Владимир Вятрович подчеркнул, что после того, как Радой будет принят закон об образовании, на пути украинизации следующим шагом должно стать принятие закона о государственном языке. Он отметил: «Мои коллеги и друзья, а также представители общественности разработали адекватный проект этого закона, и совсем скоро он будет рассмотрен украинскими парламентариями. Я невероятно сильно хочу, чтобы он был принят, ведь это первая целостная попытка защиты украинского языка в Украине».