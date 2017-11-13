Вятрович снова собирается переформатировать праздники в Украине

Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, заявил о том, что 8 Марта перестанет быть выходным днем, и этот праздник будет называться Днем борьбы за права женщин.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Главред, Вятрович подчеркнул, что 1 Мая в Украине останется выходным днем, однако и этот праздник будет носить другое название – День труда вместо Международного дня солидарности трудящихся. Директор института добавил, что также в Украине перенесут выходной день с 9 на 8 мая. «Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», - отметил Вятрович.
По его словам, если Кабинет министров проект не одобрит, законопроект не получит статус правительственного, но все равно его передадут в Верховную Раду на рассмотрение как депутатский проект. «Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором», - добавил Вятрович.