Эксперт: «Украинцам втюхивают дорогие препараты, хотя можно купить более дешевые аналоги»

Елена Прудникова, директор общественной организации «ФармРада», заявила о том, что провизоры очень хорошо проинформированы о том, какие дорогостоящие препараты нужно рекомендовать при определенных болезнях, и производители препаратов специально заключают договоры с аптечными сетями, которые получают за продажу дорогих лекарств откаты, сообщает replyua.net со ссылкой на ГолосUA.
«В разных аптечных сетях предлагают практически одни и те же дорогие медпрепараты. Это связано с тем, что производители заключают маркетинговые договоры с большими сетями и платят им откаты. Мелкие аптеки производителям невыгодны, так как их интересуют объемы. Наценку сетевые аптеки ставят небольшую, но, согласно договору, они получают 30% от проданного товара – это, по сути, откат», - заявила Прудникова.
Эксперт советует всем не прислушиваться к работникам аптек, предлагающим те или иные препараты, поскольку они исполняют требования руководства. Эксперт отметила, что даже в компьютерах провизоров заложены такие рекомендации, и, если покупателю нужно лекарство, он сначала должен поискать аналоги дорогостоящих препаратов, - их можно легко найти в Интернете.