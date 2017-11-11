Сазонов: незрозуміло в якому стані Донбас повернеться в Україну, тому уряд вже зараз вживає заходів

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За словами політичного оглядача Кирила Сазонова, уряд нарешті взявся за питання, пов’язані з енергетичною безпекою нашої держави, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису експерта в соціальній мережі.Так, Сазонов наголошує, що з’явилась доволі приємна новина, яка особливо потішить гірників та прибічників повної енергетичної незалежності України. Так, нещодавно схвалена урядом концепція реформування та розвитку вугільної галузі передбачає, що вже за два роки буде завершено процеси переходу ТЕС з антрацитового вугілля на газове (тобто, те, яке видобувається на контрольованій території.Причина такої ініціативи, оголошеної Кабміном, очевидна. Насправді, зараз ще не зрозуміло коли і в якому стані під наш контроль повернеться Донбас. Тому наш оптимізм з приводу повернення регіону не повинен затьмарювати наші плани щодо забезпечення енергетичної безпеки держави. У результаті реалізації концепції, витрати антрациту зменшуватимуться, а газового вугілля – збільшуватимуться. Це слугуватиме стимулом для розвитку вугледобувної промисловості на контрольованій території, що, у свою чергу, призведе до появи нових робочих місць, зниження видатків валюти на закупівлю вугілля закордоном та зростання кількості зборів до бюджету,- наголошує блогер.