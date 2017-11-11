Лысенко рассказал, сколько украинцев получили статус участника боевых действий

Также Лысенко отметил: «С начала АТО в Украине знаками отличия оборонного ведомства Украины были награждены более 45 тысяч 500 человек, государственными наградами – 39 тысяч и 594 человека. 218 тысяч и 67 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в Антитеррористической операции, получили статус участника боевых действий». По словам Андрея Лысенко, только за минувшую неделю более 20 участников АТО были награждены знаками отличия и ценными подарками Министерства обороны Украины. Статус участника боевых действий за указанный период был присвоен 36 защитникам Родины.
Ранее средства массовой информации, ссылаясь на заявление президента Украины Петра Порошенко, сообщали, что статус участника боевых действий в зоне АТО в Украине получили более 300 тысяч человек.