В Крым и зону АТО прибудет инспекция из США, - Генштаб

В сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечается, что инспекционная группа, в состав которой, в частности будут входить инспектора из Канады и Дании, посетит в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе военные части и подразделения. В ведомстве заявили: «Помимо того, США включила в район инспекции также и аннексированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым, что является очередным свидетельством непризнания американской стороной оккупации полуострова Россией».
Помимо прочего в сообщении отмечается, что визит инспекционной группы будет осуществлен в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе.