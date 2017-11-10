В ГПСУ прокомментировали заявление Саакашвили о задержании сына

Так, помощник Госпогранслужбы написал: «Что касается информации о приезде сына Михаила Саакашвили в Украину, то на самом деле, 10 ноября около 18 часов 30 минут рейсом из Тбилиси в аэропорт «Борисполь» прибыл несовершеннолетний гражданин, не являющийся резидентом Украины, - сын политика Михаила Саакашвили. К сожалению, никто из родителей, родственников, близких иди же уполномоченных лиц в аэропорту ребенка не встретил. После прибытия в аэропорт отца этого мальчика, что было около 20 часа, сотрудники ГПСУ сразу же оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и удостоверились, что сын встретился со своим отцом».
При этом Слободян отметил: «Касательно охранника, прибывшего вместе с сыном Михаила Саакашвили, то его не пропустили в страну из соображений безопасности».