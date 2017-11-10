Донбассу грозит реальная химическая катастрофа, - ООН

В их докладе говорится: «Мы чрезвычайно встревожились из-за недавно обнародованной информации об артиллерийских обстрелах, содержащих хлорный газ и другие опасные химические вещества, на Донбассе вблизи с водными установками». По словам экспертом, вполне вероятны опустошительные последствия, которыми чревато повреждение контейнеров с химическими веществами для населения и окружающей среды.
Специальные докладчики ООН также отметили, что использование любого токсичного химвещества, в частности и хлор, неразрешено согласно конвенции о запрещении химического оружия. Ранее в Организации объединенных наций сообщали, что оккупированная пророссийскими боевиками часть Донбасса уверенно становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.