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Поножовщина в Винницкой области: от удара ножом погиб ветеран АТО

Поножовщина в Винницкой области: от удара ножом погиб ветеран АТОВ городе Немиров, что в Винницкой области, в четверг, 9 ноября текущего года на остановке общественного транспорта 27-летний мужчина получил ножевые ранения несовместимые с жизнью, о чем проинформировал начальник Немировского отдела полиции Главного управления Нациполиции в регионе Александр Кололь, пишет replyua.net, ссылаясь на «Правди сила».

В полиции рассказали: «Погибший получил всего один удар ножом в область лопатки справа. В результате были повреждены легкие. Погибший жил в селе Высшая Крапивна Немировского района. Убийца же сам из села Остапковцы». Известно также, что преступник скрылся с места убийства после нанесения смертельного удара. В настоящее время правоохранители осуществляют все необходимые розыскные действия.

В соответствии со словами Владимира Мельника, исполняющего обязанности старосты Высшей Крапивны, погибший молодой человек прошел боевые действия на востоке Украины и демобилизировался в прошлом году. Также он отметил, что все началось с того, что в одном из кафе Немирова отдыхали две компании ветеранов АТО. Однако в какой-то момент между ними произошли недоразумения. Саша, по словам Мельника, отправился на поддержку побратимов, он был трезв. Погибший АТОвец будет похоронен в родном селе, 11 ноября 2017 года.
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