Поножовщина в Винницкой области: от удара ножом погиб ветеран АТО

В полиции рассказали: «Погибший получил всего один удар ножом в область лопатки справа. В результате были повреждены легкие. Погибший жил в селе Высшая Крапивна Немировского района. Убийца же сам из села Остапковцы». Известно также, что преступник скрылся с места убийства после нанесения смертельного удара. В настоящее время правоохранители осуществляют все необходимые розыскные действия.
В соответствии со словами Владимира Мельника, исполняющего обязанности старосты Высшей Крапивны, погибший молодой человек прошел боевые действия на востоке Украины и демобилизировался в прошлом году. Также он отметил, что все началось с того, что в одном из кафе Немирова отдыхали две компании ветеранов АТО. Однако в какой-то момент между ними произошли недоразумения. Саша, по словам Мельника, отправился на поддержку побратимов, он был трезв. Погибший АТОвец будет похоронен в родном селе, 11 ноября 2017 года.