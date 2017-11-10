В Украине ужесточают наказания за нарушение ПДД

В том числе, за нарушение правил дорожного движения в Украине водителям транспортных средств, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, последствием чего стала человеческая смерть, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением возможности управлять авто от пяти до десяти лет. В это же время Арсен Аваков предлагает ограничить скорость движение транспортных средств в населенных пунктах до пятидесяти километров в час.
Согласно со словами министра МВД, оптимальной для обеспечения безопасности участников дорожного движения является именно такая скорость. Он отметил: «Было установлено, что при уменьшении максимально допустимой скорости с 60-ти до 50 километров в час количество дорожно-транспортных происшествий, в частности с тяжелыми последствиями, существенно уменьшается». Помимо прочего предлагается повысить существенным образом штрафы за управление автомобилем лицами, которые не имеют на это право, а также за превышение максимально допустимой скорости на дорогах населенного пункта. К примеру, если водитель нарушит последнее вышеперечисленное правило, то есть, превысит скорость, то предлагается установить штраф в размере 3400 гривен.